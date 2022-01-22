/674108/الحادثة-الثالثة-في-72-ساعة-مقتل-ضابطين-أمريكيين-في-إطلاق-نار-بنيويورك

قتل ضابطين امريكيين أمس حسبما أعلنت إدارة شرطة مدينة نيويورك، حيث كشفت النقاب عن مصرع شرطي وإصابة آخر بجروح خطيرة بعد أن أُصيبا بالرصاص أمس الجمعة، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئولين لم تذكر أسماءهم أن الشرطيين قد قتلا.

دوت الخليج

فابيان ليفي متحدث صحفي باسم مكتب رئيس البلدية أكد من جانبه عبر تويتر قائلا :" لم تؤكد إدارة شرطة نيويورك أو المستشفى التقارير التي قالت إن شرطيين قُتلا أثناء وجودهما في الخدمة إلا أنه في وقت لاحق تأكدت وفاة أحدهما، وأضاف "ليفي" على تويتر أنه تم إطلاق النار على "عدة أفراد شرطة" في هارلم مساء أمس الجمعة.

شارع ويست 135 بين مالكولم إكس بوليفارد

كان إطلاق النار قد وقع في شارع ويست 135 بين مالكولم إكس بوليفارد وآدم كلايتون باول جونيور بوليفارد، بالقرب من مستشفى هارلم؛ حيث استجاب ضابطان بالزي الرسمي لنداء العنف الأسري الذي يتعلَّق بأم وابنها، بحسب ما أوردته شبكة "إن بي سي" الأمريكية، ونُقل الضابطان إلى المستشفى؛ حيث أعلنت وفاة أحدهما، بحسب ما قاله مسئولون كبار في شرطة نيويورك لشبكة "إن بي سي نيويورك"، بينما أصيب الضابط الآخر بجروح بالغة وأدرج في حالة حرجة في مستشفى هارلم، وكان يخضع لعملية جراحية في محاولة لإنقاذ حياته.

ضابط مبتدئ في شرطة نيويورك

وحسب وسائل اعلام أمريكية فقد تم إطلاق النار على المشتبه به، وهو لاشون مكنيل، 37 عامًا، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث، وقالت مصادر في الشرطة: إن شرطيًّا ثالثًا في مكان الحادث، وهو ضابط مبتدئ في شرطة نيويورك، أطلق النار على ماكنيل بعد أن أُصيب الضابطان بنيران، ولم يُصبْ ذلك الضابط الثالث بأي رصاص، بينما قال مسئول كبير في إنفاذ القانون: إن الحادث المميت بأكمله تم التقاطه بكاميرا الجسم الخاصة بضباط الشرطة.

حوادث قتل متكررة لعناصر الشرطة

وحسب التقديرات فإنه لم يكن من الواضح ما الذي أدَّى إلى مكالمة العنف المنزلي، وتعد هذه هي الحادثة الثالثة في أقل من 72 ساعة؛ حيث يتم إطلاق النار على ضباط شرطة نيويورك أثناء تأدية واجبهم، ليرتفع عدد رجال الشرطة الذين تعرضوا لإطلاق نار إلى أربعة بعد حوادث في برونكس في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، إلى جانب إطلاق النار على ضابط آخر في وقت مبكر من صباح يوم الخميس الماضي أيضا في جزيرة ستاتين.