/674109/إليكم-موعد-عرض-مسلسل-أبو-العروسة-3-والقنوات-الناقلة

يتلهف الجمهور بشوق عريم لعرض المسلسل العائلي المبهر «أبو العروسه»، في موسمه الثالث، ويتسائل عدد كبير من محبي الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر للقنوات الناقلة للعمل.

دوت الخليجيرصد موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل أبو العروسة 3 بداية من يوم الاربع الموافق 26 من شهر يناير الجاري، وذلك عبر فضائية dmcو dmc دراما.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

Dmc تحتفل بعامها الخامس بعرض أبو العروسة

وروجت قناة dmc لعرض المسلسل من خلال حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ترقبا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، لكنها لم تكشف عن الموعد المحدد.

وعلقت dmc معلنة عن تفاصيل المسلسل: «بمناسبة عيد ميلاد dmc الخامس قررنا نفاجئكم بهدية حلوة وهي الموسم الجديد من مسلسل أبو العروسة.. انتظروا الموسم الثالث قريبًا على dmc».

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

نجاحات مسلسل أبو العروسة

وكان حقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

انضمام وفاء صدقي لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

انضمت الفنانة وفاء صادق لأبطال مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث الذي بدأ فريق عمله في التحضير له خلال الأيام القليلة الماضية.

وشوقت وفاء صادق الجمهور بدورها في مسلسل أبو العروسة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشرت صفحة من السيناريو الخاص بالعمل، وعلقت عليه: “مفاجأة، ياترى إيه اللى ودانى عندهم ؟؟؟!!، مش حقول لكم ، استنونا”.