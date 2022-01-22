افتتاح المبنى الإدارى الجديد لجامعة أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، المبنى الإدارى الجديد لجامعة أسوان بمدينة صحارى، بحضور أيمن عثمان رئيس الجامعة، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالى ورؤساء جامعة أسوان السابقين.





وأشاد الوزير بمستوى المبنى الإدارى الجديد الذى يأتى فى إطار التطوير والتوسع المستمر فى مبانى ومنشآت جامعة أسوان، بالتوازى مع ما يتم فى الجامعة من جهود على مستوى التطوير النوعى للخدمات التعليمية والبحثية.

وأكد أن هذا يعكس حجم الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية للتعليم الجامعى، من خلال الاستثمارات الكبيرة التى يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمى والتعليمى على النحو المنشود، مؤكدًا أهمية ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وأهداف التنمية فى مصر، وفقًا لرؤيتها (2030).

كما تفقد الوزير لجان الامتحانات بكلية التمريض بالجامعة، وأشاد بالتطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية فى لجان الامتحانات، ووجه الوزير باستمرار هذه الإجراءات طوال فترة الامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وشاهد وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات، عرضًا فنيًا وموسيقيًا لكورال طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة، وأثنى الوزير على العرض الفنى للطلاب، والذى شمل بعض الأغانى الوطنية والتراثية التى تُعبر عن مدينة أسوان.

ومن جانبه، أكد أيمن عثمان أن جامعة أسوان تشهد طفرة كبيرة فى مختلف قطاعاتها التعليمية، والبحثية، والإنشائية، فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية للجامعات المصرية، موضحًا أن مبنى الإدارة المركزى الجديد مُقام على مسطح إجمالى 31960 م2 وأن المساحة الكلية للمشروع تشمل مبنى مكونًا من دورين بمسطح 6600 م2 للدور الواحد، ويبلغ مسطح الموقع العام المحيط بالمبنى 25360 م2.

وأضاف عثمان أن هذا المبنى يحتوى ستة أجنحة، تستوعب كافة القطاعات الإدارية بالجامعة، وهى: الإدارة العليا للجامعة، مكتب رئيس الجامعة، والسادة نوابه، الأمين العام، والأمناء المساعدون، وإدارة الجامعة بقطاعاتها المختلفة، والتى تشمل: (شؤون التعليم والطلاب، الدراسات العليا والبحوث، خدمة المجتمع وشئون البيئة) والمكتبة المركزية، وقاعات التدريب، وقاعات المؤتمرات، وقاعات الاختبارات الإلكترونية، مؤكدًا أهمية هذا الصرح الإدارى فى الارتقاء بأداء العمل ومستوى الخدمات المقدمة داخل الجامعة.

ومن جانبه، أشار عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن جامعة أسوان إحدى منارات العلم والمعرفة على أرض الصعيد، وتشهد تطويرًا وتحديثًا على مستوى منشآتها ووحداتها العلمية والتعليمية، فضلاً عن تفردها وتميزها ببرامج وتخصصات دراسية، مما أهّلها لإحراز مراكز متميزة عالميًا، منها:

"المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لجامعات دول الاقتصادات الناشئة 2022، والمركز 115 ضمن قائمة ضمت 900 جامعة على مستوى العالم أكتوبر الماضى، والمركز 201-250 عالميًا وفقًا للتايمز البريطانى، والمركز الأول محليًا فى تخصص الهندسة للعام الثالث على التوالى، وضمن أفضل 400 جامعة عالميًّا أكتوبر 2021، والمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تخصص علوم الحاسب، والرابع فى تخصص الفيزياء محليًا، وضمن أفضل 600 جامعة عالميًا، فضلاً عن تواجدها للعام الثانى على التوالى فى تصنيف أفضل الجامعات العربية".