السكة الحديد توقع اتفاقية مع كوريا لتحديث إشارات خط «الأقصر - السد العالى»

جدة - نرمين السيد - وقعا الطرفان، اتفاقية قرض ميسر مقدم من صندوق التعاون الكورى للتنمية الاقتصادية EDCF بمبلغ 251,6 مليون دولار أمريكى؛ لتمويل مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات والاتصالات بخط الاقصر - السد العالى بطول 224 كم.
وتوضح الهيئة، أن المشروع يهدف إلى زيادة عوامل السلامة والأمان ونظم التحكم والسيطرة الأوتوماتيكية على القطارات أثناء مسيرها، كما أنه سيساهم فى تقليل زمن التقاطر، وبالتالى زيادة عدد القطارات على الشبكة لاستيعاب الزيادة المستقبلية من أعداد الركاب وكذلك الطلب المتزايد على نقل البضائع بمختلف أنواعها عبر قطارات السكك الحديدية، حيث يعد المشروع أحد المشروعات التى تنفذها الهيئة فى مجال تحديث نظم الإشارات الجارى العمل بها على التوازى بمختلف الخطوط.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين بمجال السكك الحديدية، كما تبادلا الهديا التذكارية.
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