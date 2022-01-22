انتظام الامتحانات بكليات جامعة مطروح فى أسبوعها الثانى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم السبت، إنه يتابع مع عمداء الكليات انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى بكافة كليات الجامعة فى أسبوعها الثانى، مؤكدا أن الانضباط والهدوء ساد اللجان الامتحانية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.





وأشاد الدكتور مصطفى النجار فى بيان اليوم، بدور العمداء وجميع القائمين على أعمال الامتحانات فى تحقيق الانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب. وأكد رئيس الجامعة ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من توفير الكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعى، تعقيم وتطهير مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التى تليها، وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم، للحفاظ على سلامة الجميع. يذكر، أنه بحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2021 /2022 بدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022، ومن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت الموافق 5 فبراير، وتنتهى الخميس الموافق 17 فبراير 2022، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير 2022.

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