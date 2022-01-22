اليوم.. القباج تفتتح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان بالصعيد

جدة - نرمين السيد - تشارك نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، فى افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات جمعية الأورمان.





وتشهد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد افتتاح أقسام متعددة بالمستشفى، منها وحدة عناية مركزة للأطفال تضم عدة غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة العلامات الحيوية للأطفال، وعيادة لطب وجراحة العيون، بالإضافة للطوارئ وأقسام داخلية وغرف إقامة وعمليات. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد تعد إضافة جديدة للخدمات الطبية وتضم فريقًا متخصصًا من الاستشاريين والأخصائيين فى علاج أورام الأطفال، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى دعم المرحلة الثانية للمستشفى بالأجهزة والمستلزمات الطبية ومنها 13 سرير إقامة و13 كرسى مريض متحرك للأطفال وجهاز لفحص العين وشامل جهاز قياس ضغط العين، بالإضافة إلى منح مكافأة أداء لأفضل 5 عاملين بالمستشفى تحفيزا لهم على ما بذلوه من العطاء للمرضى ليكونوا قدوة لزملائهم. وأشادت وزيرة التضامن بمستشفى شفا الأورمان فى رعاية ودعم المرضى، مشيرة إلى أن دعم بنك ناصر الاجتماعى للمستشفى ينطلق من رسالة البنك التى يتبناها لخدمة المجتمع، ولدعم الفئات الخاصة التى هى جزء مهم للغاية من المسؤولية المجتمعية.

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