حياة كريمة توفر الآلاف من فرص العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى، أن الوزارة تعمل على دعم مكون التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة "حياة كريمة" حيث تمكنت من توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل بتمويلها 3429 مشروعا بتكلفة حوالى 537 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية و"مشروعك".





وأشار الوزير، إلى أن مشروعك تمكن من توفير حوالى 27 ألف فرصة عمل بتمويل 2737 بإجمالى قروض 530 مليونا، بينما استطاع الصندوق توفير 692 فرصة عمل مستدامة بتمويل أكثر من 7 ملايين جنيه فى 13 محافظة وبلغ نصيب المرأة فيها 67%من إجمالى فرص العمل. وأشار محمود شعراوى، إلى أن مكون التنمية الاقتصادية للوزارة يعتمد على أذرعها الهامة فى تمويل المشروعات الصغيرة والتى تتمثل فى صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك"والمجمعات الحرفية ومبادرة "فرصتك فى قريتك"، مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة فى خلق فرص عمل مستدامة لمواطنى وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية فى كافة المراكز. وأوضح أن الوزارة تهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين فى القرى والنجوع والتيسير عليهم فى الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدار التراخيص لهم والمساعدة فى تسويق منتجاتهم.

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