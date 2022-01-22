رئيس كوريا الجنوبية يعود إلى بلاده بعد زيارة لمصر والسعودية والإمارات

جدة - نرمين السيد - عاد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إلى بلاده اليوم السبت، بعد جولته الخارجية إلى 3 دول فى الشرق الأوسط آخرها مصر حيث كان تعزيز التعاون الاقتصادى والدفاعى على رأس جدول الأعمال.





وفى تقرير لوكالة الأنباء يونهاب حول الزيارة ذكرت الوكالة أنه فى القاهرة، عقد مون محادثات قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى واتفقا على إجراء دراسة جدوى مشتركة لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية، موضحة أنه إذا تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، فستكون أول اتفاقية من نوعها بين كوريا الجنوبية ودولة إفريقية.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم التبادل التجارى بين سول والقاهرة شهد ارتفاعًا فى السنوات الأخيرة وسجل 2.3 مليار دولار فى العام الماضى.

وفى دولة الإمارات العربية المتحدة أوضحت الوكالة أن كوريا الجنوبية وقعت اتفاقا أوليا لبيع صواريخ أرض-جو كورية متوسطة المدى إلى الإمارات فى أحدث مؤشر على تعميق التعاون الدفاعى بين البلدين بعد أن أجرى الرئيس مون محادثات مع رئيس الوزراء الإماراتى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى دبى.

أما فى الرياض أشارت الوكالة إلى أن الرئيس مون أجرى محادثات مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان واتفقا على العمل معا فى المجالات المتعلقة باقتصاد الهيدروجين.

ووقعت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية خلال المحادثات اتفاقيات أولية لتطوير الهيدروجين الأخضر بشكل مشترك والذى يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء نظام بيئى للهيدروجين بالاشتراك.

كما أجرى مون محادثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف فى الرياض، واتفقا على استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين فى الربع الأول من هذا العام.