بالأرقام.. أداء قوى للاقتصاد المصرى فى 2021 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتاً إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادى موجب للعام الثانى على التوالى خلال أزمة كورونا، والذى سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التى شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.

وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثانى على التوالى خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% فى الربع الثالث عام 2021، و7.3% فى الربع ذاته عام 2020.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استقرار معدله السنوى ضمن مستهدفات البنك المركزى (2% ±) 7%، حيث بلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ 5% عام 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% فى نهاية ديسمبر من عامى 2020 و2021.

وبالنسبة لسعر الصرف "سعر البيع"، نجحت الدولة وفقاً للتقرير فى المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذى سجل 15.78 جنيه فى نهاية 2021، و15.80 جنيه فى نهاية 2020.

بالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير أداء أبرز مؤشرات القطاع الخارجى خلال عام 2021، موضحاً أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 18.2%، لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالى، وذلك بواقع 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.

يأتى هذا فيما زادت قيمة الصادرات بنسبة 41.6%، لتسجل 33.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2021، مقارنة بـ 23.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2020.

وعلى صعيد صافى الاحتياطيات الدولية، أوضح التقرير أنه زاد بنسبة 2%، حيث سجل 40.9 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 40.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020.

كما أشار التقرير إلى تحويلات العاملين بالخارج، لافتاً إلى زيادة قيمتها بنسبة 12.9%، لتسجل أعلى قيمة لتحويلات العاملين خلال عام مالى، بواقع 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار عام 2019/2020.

كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5%، لتزيد من 5.6 مليار دولار عام 2020، إلى 6.3 مليار دولار عام 2021، والذى يعد أعلى إيراد سنوى حققته قناة السويس فى تاريخها، وذلك بالرغم من أزمتى كورونا والسفينة الجانحة Ever Given.

وأورد التقرير نتائج أداء أبرز مؤشرات المالية العامة خلال عام 2021، موضحاً أن إجمالى الإيرادات زاد بنسبة 13.7%، حيث سجل 1108.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 975.4 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالى الإيرادات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث سجلت 17.3% عام 2020/2021مقارنة بـ 16.8% عام 2019/2020.

وأضاف التقرير أن إجمالى المصروفات زاد بنسبة 10%، حيث سجل 1578.8 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 1434.7 مليار جنيه عام 2019/2020، فى حين استقر إجمالى المصروفات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عند 24.7% عامى 2019/2020 و2020/2021.

كما تطرق التقرير لأداء الميزان الأولى، مشيراً إلى حدوث تراجع طفيف فى الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حيث سجل 1.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.

أما بالنسبة للميزان الكلى، فقد أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث سجل 7.4% عام 2020/2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/2020.

وعلى صعيد ذى صلة، استعرض التقرير أبرز الإجراءات التى تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى أبريل 2021، لافتاً إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات فى قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة (e-finance) فى أكتوبر 2021.

كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير، حيث سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة 24 شهراً، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالى 2021/2022 إلى30% من إجمالى الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و50% بحلول العام المالى 2024/2025.

كما تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أيضاً، وفقاً للتقرير استكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار فى أكتوبر 2020، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.

وأورد التقرير الإجراءات التى تم تنفيذها فى قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والتى تمثلت فى اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 11 مجمعاً صناعياً، وتم تسكين عدد 746 وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية وتم بدء العمل بها فعلياً.

وفى السياق ذاته، أضاف التقرير أنه تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب المستثمرين فى الصناعات المستهدفة فى برنامج الإصلاحات الهيكلية مثل (الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية).

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس الوزراء برقم 654 لسنة 2021، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى 5 سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمى.

واستكمالاً لاستعراض أبرز الإجراءات التى تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أظهر التقريرأن قطاع الاتصالات قد شهد إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة وشركات التصميم الإلكترونى لتعزيز القيمة المضافة المحلية.

كما ذكر التقرير أنه تم تدشين أعداد كبيرة من مراكز البيانات الضخمة العالمية حول نقاط الإنزال المختلفة مثل برج العرب والبحر الأحمر.

وتضمنت إجراءات قطاع الاتصالات أيضاً كما جاء بالتقرير، إطلاق حزمة من الحوافز لزيادة الصادرات الرقمية من التعهيد فى مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العملية المتخصصة مثل تحليل البيانات والتسويق الرقمى، وكذلك تنمية تنافسية مصر كممر رقمى دولى من خلال إنشاء 13 كابل أرضى جديد، و4 محطات إنزال، وقد تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 محطة إنزال وتطوير 2 آخرين وجار العمل على إنشاء 13 مسار أرضى جديد.

وفى نفس السياق، أشار التقرير إلى استكمال المشروعات التى تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى جميع القطاعات من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهى تطوير خدمات المواطنين، ودعم ومساندة الوزارات فى ميكنة أعمالها، وتطوير أداء الحكومة، حيث تم الانتهاء من إطلاق 99 خدمة على 4 مراحل بدءاً من أغسطس 2020، وجار العمل على إطلاق 21 خدمة إضافية خلال عام 2021.

كما تم إطلاق منظومة امتحانات رقمية للقطاع الطبى فى الربع الثالث لعام 2021، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى حين تم الانتهاء من ربط وتفعيل الخدمة فى 27 مركزاً من أصل 33 مركزاً كمرحلة أولى.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أنه سيتم إطلاق 400 خدمة بحلول عام 2023، حيث يجرى تطوير خدمات المواطنين على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية مقدمة الخدمة، من أجل رقمنة الخدمات وإتاحتها من خلال منصة مصر الرقمية وباق منافذ الخدمة التى تتمثل فى المحمول، ومركز الاتصال، والبريد المصرى.

وسلط التقرير الضوء على أبرز مؤشرات نمو قطاعات برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً بـ 0.7% خلال نفس الربع من عام 2020/2021، فيما جاءت نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى 11.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً بـ 11.1% خلال الربع ذاته من عام 2020/2021.

أما عن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى، أوضح التقرير أنها بلغت 3.5% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقابل 3.3 % خلال الربع الأول من عام 2020/2021.

وأبرز التقرير إشادة صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الهيكلى، حيث أكد الصندوق أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادى ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.

هذا وقد رصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، لافتاً إلى إشادة صندوق النقد الدولى بالسياسات الحكيمة التى اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتى ساعدتها على تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى السلبى للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادى وجذب ثقة المستثمرين.

ووفقاً للتقرير، أكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادى فى الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضى حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التى حققت نمواً إيجابياً.

وبدوره، ذكر البنك الدولى أن الاقتصاد المصرى يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم فى تجاوز الأزمة.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر رغم التحديات المستمرة، حيث ثبتته فيتش عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل الدولة المصرية، ومرونة الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا العالمية.

وأيضاً، ثبتت موديز التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تلك النظرة جاءت بدعم من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، مع توفير احتياطيات قوية من النقد الأجنبى مثلت حاجزاً ضد التقلبات المالية والاقتصادية.

هذا وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبى بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادى، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة.