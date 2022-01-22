محافظ القاهرة يتفقد نفقى الأزهر لمتابعة سير الأعمال بهما (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة غرفة التحكم المركزى المزودة بشاشات وأجهزة تعمل آليًا للتنبيه عن أى حوادث أو أعطال فنية داخل النفق للتعامل الفورى معها.

وأشاد محافظ القاهرة بمنظومة العمل داخل النفقين خاصة الحرص على عمل الصيانات الوقائية للحفاظ على جسم النفقين وأنظمة التشغيل بهما، وتضم منظومة العمل نفقين ويبلغ طول النفق الشمالى 2610 مترا، وطول النفق الجنوبى 2640 متراً بقدرة استيعابية 2000 سيارة / ساعة لكل نفق بمتوسط 40 ألف سيارة يوميا، وينقل النفقان حركة السيارات من اتجاه شارع صلاح سالم إلى منطقة وسط البلد والعكس.

ويحتوى المشروع على (4) مبانى ملحقة وهى عبارة عن محطات تهويه عملاقة هم: (هواية صلاح سالم – هواية الحسين – هواية بورسعيد - هواية العتبة) بالإضافة إلى منطقة للصيانة فى جوهر القائد، ويتم عمل صيانة دورية لأنظمة السيطرة والتحكم فى تشغيل النفقين كنظام مكافحة الحريق ونظام تليفونات الطوارئ ونظام التهوية ونظام كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة CCTV لضمان عملهم بصفة منتظمة (24 ساعة يومياً طوال الأسبوع)، كما يتوافر بهما مصدر كهرباء تبادلى بطريقة اتوماتيكية فى حالة انقطاع التيار.

ويوجد بالنفقان نظام تهوية على درجة عالية من الكفاءة لدفع هواء نقى إلى داخل النفق وسحب الهواء الملوث وعادم السيارات من داخل النفق والحفاظ على مستوى الرؤية داخل النفق، بالإضافة لنظام لصرف المياه، ونظام الإطفاء ومكافحة الحريق متعدد الأغراض سواء بالمياه أو البودرة الجافة أو الغاز الخامل للحفاظ على الأجهزة، وممرات للسلامة فى حالة الطوارىء.