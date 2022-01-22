السفير المصري لدى موزمبيق يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير وليد عادل المليجى أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى موزمبيق إلى الرئيس "فيليب نيوسى" رئيس جمهورية موزمبيق الشقيقة، وذلك بمقر الرئاسة بالعاصمة مابوتو.

هذا، وتم تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلديّن وسبل تدعيمها، وذلك بحضور وزيرة الخارجية والمستشار الدبلوماسى للرئيس الموزمبيقي. وقد أعرب رئيس موزمبيق عن اعتزاز بلاده بعلاقات الأخوة والصداقة مع مصر ورئيسها، مشيداً بالجهود المثمرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩. كما أعرب الرئيس عن تطلع موزمبيق للمزيد من التعاون مع مصر والاستفادة مما لديها من امكانيات وخبرات، متمنيًا للسفير المصري التوفيق في مهمته.

ومن جانبه، نقل السفير المصري تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس "نيوسى"، مؤكداً عزم مصر على مواصلة تدعيم أواصر الصداقة والتعاون مع موزمبيق على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج قمة ٢٠١٩ بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس نيوسى إلى القاهرة، مشيراً إلى أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الأفريقية والدولية ودفع جهود التنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.