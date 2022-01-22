المجلس القومي للمرأة يبدأ التجربة الأولى للتطبيق الرقمى ”تحويشه” بمحافظة البحيرة

في إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي ، تم تنفيذ أول تجربة عملية لاستخدام التطبيق الرقمي"تحويشه" الخاص بالمشروع من قبل السيدات المستهدفات على أرض الواقع، وذلك بقرى جواد حسنى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة التى تعد أول محافظة تجرى هذه التجربة ، بحضور الأستاذة انجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس ، والمهندسة ذكيه رشاد مقررة فرع المجلس بمحافظة البحيرة ، و كل من المهندس محمد عبد الوهاب والمهندس محمد علاء ممثلو شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية " اي أسواق" المنفذة للتطبيق .

وأوضحت الأستاذة انجي اليماني أن هذه الخطوه العملية هي بداية الانطلاق الفعلي لعمل مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي علي أرض الواقع ، حيث تم تسليم الميسرات والمشرفيين الميدانيين "الهواتف المحمولة الذكية " والتي تحتوي على التطبيق وبدأوا بالفعل فى تسجيل بيانات السيدات المستهدفات بالمجموعات ، واجراء كافة خطوات المشروع عليها سواء كانت عمليات ادخار أو اقراض رقمي .

كما قامت الأستاذة انجي اليماني بتحفيز الميسرات والمشرفيين الميدانيين بالمشروع علي العمل الدائم والمستمر بهدف تعزيز مبادئ الشمول المالي وتمكين السيدات اقتصاديا واجتماعيا..

فيما قام ممثلو شركة " اي أسواق" بشرح كيفية استخدام التطبيق كمرحلة اولي من حيث خطوات تسجيل بيانات السيدات للميسرات والمشرفيين الميدانيين .