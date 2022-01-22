إستقبل المهندس / مصطفى أبو المكارم - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر السيد / بانج موون كي - رئيس البنك الكوري للاستيراد والتصدير والوفد المرافق له ، حيث وقعا إتفاقية قرض ميسر مقدم من صندوق التعاون الكوري للتنمية الإقصادية EDCF بمبلغ 251,6 مليون دولار امريكي لتمويل مشروع تحديث وتطوير نظم الاشارات والاتصالات بخط الاقصر / السد العالي بطول 224 كم .
وتوضح الهيئة أن المشروع يهدف إلى زيادة عوامل السلامة والأمان ونظم التحكم والسيطرة الأتوماتيكة على القطارات أثناء مسرها ، كما أنه سيساهم فى تقليل زمن التقاطر ، وبالتالى زيادة عدد القطارات على الشبكة لإستيعاب الزيادة المستقبلية من أعداد الركاب وكذلك الطلب المتزايد على نقل البضائع بمختلف أنوعها عبر قطارات السكك الحديدية ، حيث يعد المشروع أحد المشروعات التى تنفذها الهيئة فى مجال تحديث نظم الإشارات الجارى العمل بها على التوازى بمختلف الخطوط .
وعلى هامش توقيع الإتفاقية تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين بمجال السكك الحديدية ، كما تبادلا الهديا التذكارية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد توقع إتفاقية مع صندوق التعاون الكورى EDCF لتحديث نظم الإشارات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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