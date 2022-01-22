/674110/خلعت-حذائها-مقتطفات-من-حفل-إليسا-لدعم-مرضى-السرطان

قدمت النجمة السورية إليسا بالأمس 21 يناير، حفلًا في مصر لدعم محاربي مرض السرطان والأمراض المناعية، تحت رعاية المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء BGICS، بعد المؤتمر الدولى لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعي.

دوت الخليج

إليسا في الحفل السنوي لمؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدى والنساء BGICS

وأقامت المؤسسة العلمية لمرضى اورام الثدى والنساء BGICS، حفلها السنوي لدعم مرضى الأورام السرطانية والأمراض السرطانية، تحت عنوان "يلا نعيش"، في فندق JW Marriott cairo، بالتعاون مع ملكة الإحساس إليسا، التي أحيت الحفل، تضامنًا مع مرضى السرطان، خاصة سرطان الثدي.

إليسا تخلع حذائها

وقدمت ملكة الإحساس إليسا باقة متنوعة من أغانيها، أبرزها وحشتوني وكرمالك، وأثناء الغناء شعرت إليسا بالتعب بسبب الحذاء التي ترتديه، فقامت بخلعه بكل عفوية، وبعدها قالت:"شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من الساقعة"، وتابعت النجمة مؤكدة على دعمها لكل مرضى السرطان، خاصة النساء المريضات بأورام الثدي، وشكرت طبيبها الخاص على حضوره هذا الحفل، وعبرت عن سعادتها في مثل هذه الحفلات الخيرية.

حضور الحفل السنوي لمؤسسة العلمية لمرضى اورام الثدى والنساء BGICS

وغنت المطربة إليسا في حضور أكثر من 150 عالم وخبير أجنبى من 60 دولة مختلفة، منها: روسيا، استراليا، اليابان، تركيا، النمسا، سنغافورة، بلجيكا، السويد، الدانمارك، الأردن، الهند، اليونان، إيرلندا، ومن دول عربية مثل: المملكة العربية السعودية، لبنان والإمارات.

وقال الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، ورئيس المؤسسة العلمية لمرضي أورام الثدي والنساء BGICS، بأن حلم الموسسة دائمًا أن تكون مصر خالية من السرطان، ولذلك هذا العام سيتم تخصيص ريع الحفل الخيري لصالح الفحص الجيني لمرضى الأورام للمساعدة في الوصول إلى أنسب طرق لعلاج كل مريض سرطان.

وأوضح دكتور هشام الغزالي أن سبب أختيار إليسا للإحياء هذه الحفل، يرجع لدورها كسفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر لوزارة الصحة اللبنانية، بعد مرورها بتجربة مضر السرطان، وإنتصارها عليه، وأنها أيضًا واحدة من أنجح نجمات الوطن العربي وأهمهن.

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مشاركة إليسا في حملات التوعية بمرض السرطان

الجدير بالذكر، أنه تُعد تلك المشاركة هي الثانية للفنانة إليسا مع المؤسسة، حيث شاركت من قبل عام 2019، وذلك بعد تعيينها من قبل وزارة الصحة اللبنانية سفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر، ومن وقتها وهي تقوم بحملات توعوية ضد مرض السرطان.