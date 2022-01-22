/674111/تفاصيل-اجتماع-سيد-عبدالحفيظ-مع-موسيماني-والجهاز-الفني-للأهلي

تعادل النادي الأهلي أمس أمام فريق المفاولون العرب”، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية بنتيجة 1/1 لكل منهم، والتي إقيمت في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم السبت، علي عقد إجتماع مع جميه أفراد الجهاز الفني بقايد مويسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وذلك من أجل لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنسيقية التي تخص المرحلة المقبلة ومنافسات الفريق في كأس الرابطة.

أحداث مباراة الأهلي والمقاولون أمس

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، للإصابة أثناء أحداث المباراة، في الدقيقة الـ 21، وخروجة من المباراة، ودخول أحمد أشرف أحمد.

وجاء من بعده خروج حسام حسن، في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة في اللقاء، ودخول أحمد سيد غريب بديل له في المباراة.

الأهلي يعود في المباراة

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

وسجل النادي الاهلي هدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، عن طريق زياد طارق، من خلال كرة عرضية من محمد أشرف لاعب فريق الأهلي من جهة اليسار قابلها زياد طارق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.

وأهدر النادي الأهلي ركلة جزاء في المباراة عن طريق عمار حمدي، بعد تسديدة ضعيفة في منتصف المرمى، والتي تمكن منها الحارس بكل سهولة.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كالتالي : مصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد أحمد شرقية وعبدالرحمن نجاح مانو وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن ومحمد فخري.