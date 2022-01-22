/674112/السكة-الحديد-توقع-إتفاقية-لتحديث-نظم-الإشارات-بخط-الأقصرمع-صندوق-التعاون-الكورى

دوت الخليج

وقالت الهيئة أن المشروع يهدف إلى زيادة عوامل السلامة والأمان ونظم التحكم والسيطرة الأتوماتيكة على القطارات أثناء مسرها ، كما أنه سيساهم فى تقليل زمن التقاطر ، وبالتالى زيادة عدد القطارات على الشبكة لإستيعاب الزيادة المستقبلية من أعداد الركاب وكذلك الطلب المتزايد على نقل البضائع بمختلف أنوعها عبر قطارات السكك الحديدية ، حيث يعد المشروع أحد المشروعات التى تنفذها الهيئة فى مجال تحديث نظم الإشارات الجارى العمل بها على التوازى بمختلف الخطوط .

اتفاقية تعاون بقيمة مليار دولار

كانت مصر وكوريا الجنوبية وقعتا مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار في إطار التعاون التنموي بين البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس الكوري الحالية لمصر مون جيه إن، ووقع على مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية الكوري عن الجانب المصري. كان رئيس كوريا الجنوبية مصر قد بدأ أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ حوالي 16 عاماً، وهو ما يأتي ضمن جولة لمون جيه إن في منطقة الشرق الأوسط. وبلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 محققة نسبة زيادة قدرها 46.9%، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر بلغت 19.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 12.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9%.