/674114/حلا-الترك-تطرح-أحدث-أغنيتها-أنا-مجنونة-بالتعاون-مع-بلاتينيوم-ريكوردز

طرحت المطربة الشابة حلا الترك، أحدث أعمالها الغنائية «أنا مجنونة»، من كلمات شهاب الأحمد ، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وإخراج نيكولا طبال، ومن إنتاج وتوزيع بلاتينيوم ريكوردز.

دوت الخليجيرصد تفاصيل أغنية أنا مجنونة لحلا الترك

وتعد أغنية «أنا مجنونة»، لحلا الترك، فكرة موسيقية جديدة، ورؤية متطورة، لم يسبق للفنانة تقديمها، وتم تصوير العمل في أجواء استخدمت فيها أفضل التقنيات الحديثة، وإظهار الكليب بأفضل شكل.

تفاصيل أغنية حلا الترك

وتعد الأغنية باللهجة العراقية وهو التعاون الرابع مع الملحن والموزع ميثم علاء الدين بعد أغنية "ممنوع اللمس" ، والتي حظيت بأكثر من ١٣٧ مليون مشاهدة على يوتيوب ، وأيضاً الأغاني الأخرى "شتبي مني" و "خالي بلاش" .

موقف حلا الترك من أغنية أنا مجنونة

كشفت عن سعادتها البالغة لتقديم أغنية وكليب "أنا مجنونة" ، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة مشيرة إلى أمنيتها أن ينال هذا العمل إعجاب جمهورها.

وفي النهاية راهنت حلا الترك على أغنيتها الجديدة وفيديو كليب "أنا مجنونة" ، واصفة التجربة بالرائدة ، مشيرة أنها أحبت الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماعها.

من هي حلا الترك

مولودة لأب بحريني وأم سورية، بدأت مشوارها من خلال برنامج «ستار صغار» بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، لكن عرفها الجمهور وبدايتها الحقيقة في عام 2011 من خلال برنامج المواهب عرب قوت تالنت وأشتهرت وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة، وبعد فترة أنزلت أغنية بابا نزل معاشه ونامي، وبنتي الحبوبة التي وصلت متابعاتها الـ 467 مليون مشاهدة حاليا واستمرت بالعمل كممثلة أو حتى مغنية. وقدمت مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات «هو وهاي وهي» وبث البرنامج على قناة إم بي سي 1 في شهر رمضان لعام 2014.

الجدير بالذكر، أنه قامت شركة بلاتينيوم ريكوردز (الظاهر شعارها في الصورة) بإنتاج معظم أغاني حلا الترك أما بقية الأغاني فهي من إنتاج شركة (Al Turk productions)التابعة لعائلة الترك.