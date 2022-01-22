/674116/رغم-تحذيرات-طبية-الصحة-العالمية-تخفض-سن-تلقى-لقاح-فايزر-إلى-5سنوات

دوت الخليج منظمة الصحة العالمية أوصت حكومات العالم بإمكانية السماح باستخدام لقاح فايزر لفيروس كورونا للأطفال حتى سن الخامسة، و ذلك على الرغم من المخاطر المحدودة التي يواجهها الأطفال الصغار من كورونا، وأيضا في ظل توصية من كبير علماء المنظمة بعدم إعطاء جرعة معززة للأطفال الأصحاء. يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه بيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، أن الأطفال يشكلون أقل من 0.1% من وفيات كورونا في الولايات المتحدة، وأشارت دراسة من العام الماضي أن نصف حالات الشباب لا تظهر عليهم أعراض، كما أوصت المنظمة أيضًا باستخدام جرعة معززة من لقاح فايزر Pfizer Booster ، وهو عكس التوصيات السابقة.

الفئة العمرية هي الأقل أولوية

صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، أشارت في تقرير لها إلى أن منظمة الصحة العالمية خفضت الحد الأدنى للسن الموصى به للقاح فايزر لفيروس كورونا من 12 إلى 5 سنوات، وجاءت هذه التوصية بعد أن عقدت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية بشأن التحصين اجتماعا يوم الأربعاء لتقييم اللقاح، وأضافوا أن هذه الفئة العمرية هي الأقل أولوية للحصول على اللقطة، كما تم الموافقة على لقاح فايزر بالفعل للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات في أمريكا، إنه الأكثر استخدامًا في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

الخطر الضئيل الذي يواجهه الأطفال الصغار

وتأتي توصية منظمة الصحة العالمية على الرغم من الخطر الضئيل الذي يواجهه الأطفال الصغار من الفيروس، حيث أفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، "CDC"، الأسبوع الماضي أن القاصرين يشكلون أقل من 0.1% من الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة. أليخاندرو كرافيوتو رئيس المجموعة الاستشارية ساج SAGE ، أشار من جانبه الى ان هذه الفئة العمرية (5-11) هي في أدنى فئة استخدام للتلقيح من حيث الأولوية باستثناء الأطفال الذين يعانون من أمراض مصاحبة، بينما قالت مديرة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبراين، إنه لم يتم إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة لتطبيق لقاح فايزر في سن 5 إلى 11 عامًا في التجارب السريرية.