/674119/فرغلي--طلب-احاطة-للنواب-لتوقف-عقود-المرحلة-الثالثة-للإسكان-الاجتماعي-ببورسعيد

أعلن النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد, اليوم السبت, عن تقدمه بطلب احاطة إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية, و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن عدم قيام المحافظة بسداد قيمه تركيب عدادات الكهرباء لمشروع لإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة الواقع في نطاق مدينة بورفؤاد, ويرصد "دوت الخليج" التفاصيل.

عدم استكمال المرافق

وأكد النائب أحمد فرغلي أن محافظة بورسعيد لم تقم بسداد قيمة العدادات لصالح شركه كهرباء القناه رغم قيام المواطنين المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة بسداد قيمه المرافق كاملة بمديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد بقيمة ٤٧٠٠ جنيها.

توقف عقود الاسكان

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد, أنه ترتب علي السابق ذكره توقف الشركة الكهرباء عن اجراء التعاقد مع المواطنين ؛ حيث تقدم المواطنين بشكوي للشركة بهذا الشأن وتم الرد بأنه تم ايقاف التعاقد مع المواطنين بسبب عدم سداد المحافظة قيمة الشيك الخاص بالعدادات حيث انه تم تركيب اكثر من 1800 عداد وقد تجاوز قيمة الشيك الاول الخاص بالعدادات وتم مخاطبة المحافظة لتحويل الشيك الثانى ليتسنى لشركة الكهرباء استكمال تركيب باقى العدادات.

وأشار أحمد فرغلي أنه تم أيضا عدم قيام محافظة بورسعيد بسداد باقي المبالغ المستحقة للشركة المصرية للاتصالات مما نتج عنه توقف الشركة عن إدخال المرافق لباقي المشروع , رغم سداد المواطنين لجميع رسوم المرافق المستحقه وتوافر مبالغ كبيرة بالصناديق الخاصة التابعة للمحافظة وبالأخص صندوق الإسكان.

وتساءل " فرغلي" فأين ذهبت المبالغ التي دفعها الناس للمحافظه مقابل تركيب عدادات المرافق؟

7962 وحدة سكنية

جدير بالذكر أنه كان قد أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى (المرحلة الثالثة) بمدينة بورفؤاد والذى يضم 7962 وحدة سكنية (شقة) مخصصة للشباب، مشيرا الى انتهاء أعمال توصيل المرافق الاساسية للمشروع نهاية العام 2020م تمهيدا لتسليم وحداته للمستحقين أوائل العام2021.

وقال محافظ بورسعيد إن المشروع يعد واحدا من أفضل مشروعات الاسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية حيث تطل وحداته على قناة السويس وميناء شرق التفريعة ويأتى امتدادا للمراحل السابقة للإسكان الاجتماعى بالمحافظة التى تم الانتهاء من بنائها وتسليم وحداتها السكنية خلال السنوات الأربع الماضية وجار إجراء قرعة المرحلة السادسة.

وأضاف اللواء عادل الغضبان ، أن اعمال التشطيب بالمشروع على أعلى مستوى للتيسير على شباب المستحقين ومساعدتهم على السكن فور تسلم الوحدة السكنية.