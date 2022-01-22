/674120/موسيماني-يجتمع-مع-اللاعبين-قبل-بداية-مران-الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدري الفني للنادي الأهلي، صباح اليوم السبت اثناء التدريبات الجماعية للفريق، جلسة بين لاعبي المارد الأحمر للحديث عن استعدادات للمرحلة المقبلة وكيفية الأستفادة من بطولة كاس رابطة الأندية، من أجل كسب خبيرات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيرة سموحة في بطولة كأس رابط الأندية، والتي من المقرر مشاركة فيها جميع اللاعبين الأساسين في الفريق، وذلك استعداداً لمواجهات كأس العالم للأندية.

أحداث مباراة أمس

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، للإصابة أثناء أحداث المباراة، في الدقيقة الـ 21، وخروجة من المباراة، ودخول أحمد أشرف أحمد.

وجاء من بعده خروج حسام حسن، في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة في اللقاء، ودخول أحمد سيد غريب بديل له في المباراة.

الأهلي يعود في المباراة

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

وسجل النادي الاهلي هدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، عن طريق زياد طارق، من خلال كرة عرضية من محمد أشرف لاعب فريق الأهلي من جهة اليسار قابلها زياد طارق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.

وأهدر النادي الأهلي ركلة جزاء في المباراة عن طريق عمار حمدي، بعد تسديدة ضعيفة في منتصف المرمى، والتي تمكن منها الحارس بكل سهولة.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كالتالي : مصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد أحمد شرقية وعبدالرحمن نجاح مانو وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن ومحمد فخري.