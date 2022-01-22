/674124/الأهلي-يمنح-كوكا-راحة-سلبية-لمدة-شهر-ونصف

منح أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أحمد نبيل”كوكا” لاعب الفريق راحة سلبية تصل إلى شهر ونصف بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال طبيب النادي الأهلي، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا.

أحداث مباراة أمس

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، للإصابة أثناء أحداث المباراة، في الدقيقة الـ 21، وخروجة من المباراة، ودخول أحمد أشرف أحمد.

وجاء من بعده خروج حسام حسن، في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة في اللقاء، ودخول أحمد سيد غريب بديل له في المباراة.

الأهلي يعود في المباراة

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

وسجل النادي الاهلي هدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، عن طريق زياد طارق، من خلال كرة عرضية من محمد أشرف لاعب فريق الأهلي من جهة اليسار قابلها زياد طارق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.

وأهدر النادي الأهلي ركلة جزاء في المباراة عن طريق عمار حمدي، بعد تسديدة ضعيفة في منتصف المرمى، والتي تمكن منها الحارس بكل سهولة.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كالتالي : مصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد أحمد شرقية وعبدالرحمن نجاح مانو وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن ومحمد فخري.