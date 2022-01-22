/674125/غلق-٩-ورش-و -تحرير-٩-محاضر-و-رفع-١٤٦-حالة-إشغال-طريق-مخالف-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحيامصر ترصد التفاصيل .

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ١٤٦ حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بدمنهور بشوارع عرابي- الاتوبيس- الروضه- المحطه- المعهد الديني - عبد السلام الشاذلى- افلاقة - الجمهوريه.

غلق ٩ ورش و تحرير ٩ محاضر و رفع ١٤٦ حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

كما تم تحرير ٩ محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية ومصادرة ٤ شيش بمركز ومدينة كوم حماده

بالإضافة إلى غلق ٦ ورش برشيد بنطاق حي الزهور وشوارع زاهر والمدارس.

ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة.. صحة البحيرة تواصل تقديم خدماتها لنزلاء دور «الرعاية الاجتماعية»

واصلت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لتقديم خدمات الرعاية الأولية بدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك من عمر الطفولة إلى كبار السن والتي تشمل الأطفال في «دور الأيتام، والمؤسسات العقابية»، وكبار السن والمواطنين بلا مأوى في دور الرعاية.

واكد وكيل الوزارة انه تم الكشف علي الاطفال الاقل من ٥ سنوات في مؤسسه الحضانة الايوائية بالابعادية، بحضور مشرف الوزارة الدكتورة مني ظريف والدكتور مصطفي عبد المعطي منسق عام المبادرات الرئاسية والدكتورة حنان الرومي مدير ادارة رعاية الامومة و الطفولة بالمديرية والاستاذة لمياء مكاوي مدير اداره الخدمة الاجتماعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة و اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة نحو مد مظلة خدمات الرعاية الصحية الاولية والمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة لجميع المواطنين بدور الرعاية الاجتماعية، دور الايتام والايواء والمسنين والمؤسسات العقابية من الطفولة الى كبار السن داخل المحافظة