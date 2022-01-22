/674126/منها-لله-كورونا-الوحدة-تسيطر-على-نبيلة-عبيد-في-الاحتفال-بعيد-ميلادها

احتفلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بعيد ميلاده ال77، في أجواء حزينة للغاية، إذ سيطر عليها الوحدة والمكوث بمفردها في منزلها، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي احتل الوسط الفني في الآونة الأخيرة.

دوت الخليجيرصد احتفال نبيلة عبيد بمفردها في عيد ميلادها

واعربت نبيلة عبيد عن استيائها من فيروس كورونا، والذي أجبرها على الاحتفال بمفردها لأول مرة دون اصدقائها، فنشرت صورتها من داخل الاحتفال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت بها التورتة مليئة بعيون زرقاء.

وكتبت نبيلة عبيد معلقة على الصورة: «منها لله كورونا وأخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء، وتابعت:أنا والتورتة لوحدينا، كل سنة وأنتم طيبين».

لمحات من حياة نبيلة عبيد

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، قدمن العديد من الأعمال الفنية؛ التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية، منها الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، شادر السمك.

وتعددت الأدوار والشخصيات التي قدمتها خلال رحلتها في السينما حيث لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة وإنما تنوعت الأدوار فشملت الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والخادمة والمدمنة والراقصة والقاتلة واللصة والمجندة من قبل المخابرات وغيرها من الأدوار حيث كانت نصيرا للكثير من القضايا الإنسانية وقضايا المرأة وكاشفا للفساد في المجتمع ويعد دور الأم الذي أدته في فيلم العذراء والشعر الأبيض من أهم وأروع أدوار الأمومة في تاريخ السينما المصرية

مسلسل سكر زيادة أخر أعمال نبيلة عبيد

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد؛ في السباق الرمضاني لعام 2020، من خلال مسلسل سكر زيادة،ويضم المسلسل العديد من النجوم أهمهم، نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قرروا شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكن بنفس الفيلا، وتسعى كلًا منهما للاستحواذ على الفيلا دون الأخرى.

عدد زيجات نبيلة عبيد

تزوجت نبيلة عبيد أربع مرات، وتكتمت على حياتها الخاصة وزيجاتها لكن في عام 2010 اعترفت بأنها كانت قد تزوجت من المخرج أشرف فهمي في السر، ولكن الممثلة جالا فهمي نفت هذا الخبر وقالت إن ما تردد ما هو إلا إشاعة ولا أساس له من الصحة ولو أن والدها تزوج لأخبرها.