/674127/طلاب-الصف-الاول-الثانوي-يشيدون-بامتحان-اللغة-العربية-في-سوهاج

أنتهى منذ قليل طلاب الصف الاول الثانوي بمديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج من امتحان مادة اللغة العربية ورقيا، مؤكدين أن الامتحانات الورقية اسهل وأيسر من الامتحانات الاليكترونية بكثير ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقد جرت الامتحانات وسط اجراءات احترازية كبيرة، تفادياً لأية خطورة محتملة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، إثر تفشى وباء فيروس كورونا.

تبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي من اليوم الموافق 22 يناير2022 الـ 9 التاسعة صباحا وحتى الـ 12 مساءا بمادة اللغة العربية، ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الاول الثانوي في 2 فبراير 2022بمادتى الرياضيات واللغة الاجنبية الثانية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم وضعت جدول زمنى موحد لامتحانات طلاب الصف الاول الثانوي بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد- وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، أنه توجد غرفة عمليات على مدار الامتحانات، لرصد أي مخالفات وتسهيل سير الامتحانات ولم تتلقى أي شكاوى حتى الان، وتم التعاون مع مديرية الصحة بسوهاج وتجهيز غرف عزل وزائرة طبية بكل لجنة تحسبا لأي طارئ، متمنيا لكافة الطلاب التفوق والازدهار.

سقوط معاق من اعلى المنزل بسوهاج

على جانب اخر أنقذت العناية الالهية طفل معاق ذهنيا سقط من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي وتم تحويلة الى مستشفى اسيوط الجامعة .

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بسقوط طفل من اعلي منزلة ونقلة الى المستشفى المركزي بطما.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب - رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل لذيذ س ع - 8 اعوام - الى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي "ادعاء سقوط من علو".

وبنقاش والده المدعو - سعد ع م - 48 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله بشرفة المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الأول مما أدي لإصابته وأضاف بأن نجله معاق ذهني ويعاني من " كهرباء زياده بالمخ " ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث.