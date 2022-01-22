/674128/وزيرة-التخطيط-كافة-الخطط-التنموية-التي-تتبناها-الدولة-تستهدف-تحسين-حياة-المواطنين

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير استعرض ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

دوت الخليج

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين

وقالت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، موضحة أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030". وأوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد يصل إلى 178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 21/2022 تبلغ 17,9 مليار جنيه، تمثل 5,1 من جملة الاستثمارات العامة الموزعة. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,3 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 57,7%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 3,2 مليار جنيه بنسبة 18,1%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 1,7 مليار جنيه بنسبة 9,7%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 1,1 مليار جنيه بنسبة 6,3%، أما قطاع الصحة فيخصه 488 مليون جنيه بنسبة 2,5% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 999,6 مليون جنيه بنسبة 5,7%.

تطوير العشوائيات بمحافظة بورسعيد

كما أوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة بورسعيد في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 945,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 502,4 مليون جنيه للبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 38 مشروعًا، وفي قطاع الصحة تتمثل أهم المستهدفات التنموية في استكمال بناء وتطوير 28 مستشفى بمحافظة بورسعيد، وتبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 27 مشروعًا