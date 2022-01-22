/674130/التحالف-العربي-لاصحة-لاستهداف-مركز-احتجاز-صعدة

أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، انه لا صحة على الاطلاق لما أوردته بعض التقارير الإعلامية نقلا عن ميليشيا الحوثي باستهداف قوات التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية.

دوت الخليج

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022م) وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة.

مراجعة التقارير

وقال العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتعامل مع مثل هذه التقارير بجدية، موضحا أنه تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات.

ما رددته الميليشيا الحوثية الإرهابية تضليل معتاد

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن ما رددته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، موضحا أن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) , ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز. وقال العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء.