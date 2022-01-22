سفير سويسرا للمناخ يشيد بجهود مصر فى الحد من المخلفات البلاستيكية

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع فرانز زافير بيريز، السفير السويسرى للمناخ والبيئة؛ لبحث سبل التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال البيئة، والإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 وذلك بحضور ممثلى وزارة الخارجية وعدد من قيادات الوزارة المعنية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن سويسرا شريك قوى لمصر فى العديد من مجالات البيئة، حيث شهدت السنوات الماضية تعاون حثيث بين البلدين فى مجال المخلفات الخطرة والطبية، فى إطار عضوية مصر باتفاقيتى بازل وأستوكهولم، وأيضا فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، ونسعى لاستكمال التعاون خلال الفترة القادمة خاصة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27.

ومن جانبه، أكد السفير السويسرى، على أهمية توحيد الجهود العالمية فى العمل المناخى لمواجهة هذا التحدى الكبير، مشيدا بمخرجات مؤتمر جلاسكو التى ستساعد فى دعم العمل المناخى وتمهد لنتائج أهم فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ فى نهاية العام، والذى سيتميز بكونه مؤتمرا إفريقيا، واهتمام بلاده بموضوعات التغيرات المناخية والمخلفات الخطرة وتأثيرها، وأيضا التنوع البيولوجى والحد من استخدام البلاستيك.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء جهود مصر فى الحد من المخلفات البلاستيكية، باعتبارها جزء من أهداف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والتى تم إعدادها فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع حد لمشكلة إدارة المخلفات فى مصر، وتعد الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى وهيئة التعاون الاقتصادى والتنمية السويسرية شركاء لنا فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، حيث قمنا بمرحلة التخطيط بوضع المخططات الرئيسية للمنظومة بالمحافظات لتنفيذها من خلال 3 برامج هى إعداد البنية التحتية، والتشغيل، وتوفير المناخ الداعم تشريعيا وتنظيميا وبناء القدرات، وتم إصدار أول قانون ينظم عملية إدارة المخلفات فى مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمى فى تنفيذ المنظومة.

وأضافت الوزيرة أن قانون إدارة المخلفات يتضمن إجراءات منظمة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية والحد منها مستقبلا، كنتاج لجهود وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية، وبحث آليات الحد من استخدام تلك الأكياس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بدءا من المصنعيين والتجار وحتى المستهلك، والبحث عن بدائل مناسبة تتوافق مع البيئة، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصناعة لإنتاج أكياس قابلة للتحلل، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص كجزء من الحل، فتم التعاون مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مبادرات مجتمعية لتشجيع جمع المخلفات البلاستيكية وتدويرها، خاصة فى ظل التأثير الاقتصادى لهذه المشكلة والتى تضم نسبة عمالة كبيرة ، ونوع التكنولوجيا المطلوبة لمواجهتها خاصة فى الدول النامية.

وقد أشاد السفير السويسرى للمناخ بالجهود المصرية فى الحد من المخلفات البلاستيكية ورحب بالتعاون فى هذا المجال.

كما ناقشت الوزيرة مع السفير السويسرى دور الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصة باتفاقية التنوع البيولوجى، وأهمية الابلاغ عن الأضرار والحوادث المتعلقة بالتنوع البيولوجى وجذب مصادر التمويل، وأشارت الوزيرة إلى أهمية الربط بين جهود مواجهة آثار التغير المناخى وصون التنوع البيولوجى.