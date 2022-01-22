الرعاية الصحية تكشف إنجازات أول مستشفى حكومى لطب العيون ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن إنجازات أول مستشفى حكومى معتمد بمصر لطب وجراحة العيون مستشفى الرمد التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه تم تقديم أكثر من 450 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد مطابقة لأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة، تتضمن بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية المعمل والأشعة ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأوضح السبكى، أنه تم تقديم أكثر من 225 ألف خدمة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، و 100 ألف فحوصات طبية خاصة بخدمات الرمد، و 22 ألف خدمة بالاستقبال والطوارئ، و 95 ألف فحوصات تشخيصية عن طريق المعمل والأشعة، علاوة على إجراء أكثر من 10 آلاف عمليات وجراحات لعلاج أمراض العيون باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف، أن مستشفى الرمد التخصصى تقدم أكثر من 20 خدمة طبية فى مجال طب وجراحات العيون، أهمها "عمليات زرع القرنية، ترقيع القرنية، المياه البيضاء وزرع العدسة، المياه الزرقاء، إصلاح التواء وارتخاء الجفون، تركيب دعامة أو تسليك القناة الدمعية، عمليات عينات الأورام وتفريغ العين، الشبكية والجسم الزجاجى، حقن مادة ANTI-VEGF، حقن الكورتيزون، إزالة كيس دهنى، إزالة جسم زجاجى وحقن زيت سليكون، إصلاح الحول"، علاوة على تقديمها خدمات الطوارئ، والمعامل، والفحص بالأشعة OCT والتصوير بالصبغة "مجال الإبصار، قياس العدسة أو سمك القرنية، فحص قاع العين، أرجون الليزر".

وتابع أنه تقدم المستشفى الخدمات الجراحية العاجلة وغير العاجلة، مضيفًا أنها أحدثت طفرة نوعية خلال العامين الماضيين فى نجاح إجراء العديد من التداخلات الجراحية والعمليات المستحدثة لأول مرة داخل نطاق محافظة بورسعيد، تصل إلى أكثر من 12 خدمة تشمل "زراعة القرنية، عمليات التجميل، إصلاح الحول والجفون، إصلاح كسر بجمجمة العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما، انفصال شبكى، إزالة جسم زجاجى، حقن لوسنتس، حقن كيناكورت، إصلاح تشوهات"، وغيرها من العمليات التى تتم بنجاح ونسبة شفاء عالية.

واستكمل، أن مستشفى الرمد التخصصى قلعة من قلاع طب وجراحة العيون بمصر، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى من الخبراء والأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى مجال طب وجراحة العيون، مشيرًا إلى أنها تعد نموذج من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية يمكن أن يحتذى بها وتطبيقها بمختلف محافظات مصر، حيث تم تأسيسها بمعايير عالمية لتوفير خدمات علاج أمراض العيون لأهالى محافظة بورسعيد ومدن القناة والدلتا.

تجدر الإشارة، إلى أنه تبلغ المساحة الكلية لمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد أكثر من 5 آلاف متر مربع، وتتكون من عدد 3 مبانى، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 30 سريرا بالقسم الداخلى والطوارئ والعمليات والمناظير، إضافة إلى 7 عيادات خارجية "الحول، إصلاح الجفون، التجميل، المياه البيضاء، الشبكية والجسم الزجاجى، الجلوكوما، القرنية"، علاوة على أنها حصلت على درجة الاعتماد القومى طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "إسكوا".