خلال لقاء سفير مصر.. رئيس موزمبيق يشيد بجهود السيسى

جدة - نرمين السيد -

هذا، وتم تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلديّن وسبل تدعيمها، وذلك بحضور وزيرة الخارجية والمستشار الدبلوماسى للرئيس الموزمبيقى.

وأعرب رئيس موزمبيق عن اعتزاز بلاده بعلاقات الأخوة والصداقة مع مصر ورئيسها، مشيدا بالجهود المثمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى عام 2019.

كما أعرب الرئيس عن تطلع موزمبيق للمزيد من التعاون مع مصر والاستفادة مما لديها من إمكانيات وخبرات، متمنيًا للسفير المصرى التوفيق فى مهمته.

ومن جانبه، نقل السفير المصرى تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس "نيوسى"، مؤكداً عزم مصر على مواصلة تدعيم أواصر الصداقة والتعاون مع موزمبيق على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج قمة 2019 بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس نيوسى إلى القاهرة.

وأشار إلى أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإفريقية والدولية ودفع جهود التنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.