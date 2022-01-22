أستاذ بجامعة الإسكندرية يفوز بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للبحث التربوى

جدة - نرمين السيد - فاز الدكتور حلمى محمد الفيل، أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، الألكسو للبحث التربوى المتميز على مستوى الوطن العربى، التى أعلنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).





وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور حلمى محمد الفيل، متمنيا له المزيد من التفوق والتقدم فى مسيرته العلمية. جدير بالذكر أن المسابقة تنافس فيها 130 بحثا من 13 دولة عربية للحصول على الجوائز الأربعة المقدمة من المنظمة، وفاز البحث المقدم من الدكتور حلمى الفيل بالمشاركة مع الدكتور علاء أيوب أستاذ علم النفس التربوى وتربية الموهوبين بجامعة أسوان، بعنوان "أثر الدعم المجتمعى أثناء جائحة كورونا فى تلبية الاحتياجات وتنمية الالتزام المدرسى وقيم التطوع لدى الطلاب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة فى البيئات الفقيرة". يشار إلى أن هذه الجائزة تسعى إلى اكتشاف وتشجيع الباحثين التربويين المتمیزین من العرب، والتعریف بھم، وتعمیم الممارسات بین المعنیین فى المیدان التربوى للاستفادة منھا، إضافة إلى إثراء وإغناء المكتبة التربوية العربية بالبحوث المتميزة وفق المعايير الدولية لتحتل مكانتها بين الجوائز العالمية.

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