بدء نقل القطع الأثرية إلى المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار الدكتور"مؤمن عثمان" أنه بالفعل بدأت عملية نقل القطع الأثرية إلى المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية ومن المقرر افتتاح مشروع تطوير وترميم المتحف اليونانى الرومانى خلال العام الجارى 2022.





وأوضح فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن عدد القطع الأثرية التى سيضمها المتحف اليونانى الرومانى يبلغ نحو 20 ألف قطعة أثرية، مؤكدا أن المتحف سيكون فريدا من نوعه فى منطقة المتوسط وقد تم الانتهاء من 90 % من الجوانب الإنشائية لمشروع تطويره وترميمه وفقا للمواصفات العالمية.

وأضاف أن المتحف يمثل تحفة معمارية عالمية فواجهة المتحف مسجلة كآثار، كما أنه سيضم مجموعات من القطع الأثرية النادرة عالميا منها "رؤوس الإسكندر الأكبر"، و"تماثيل للبطالمة "وسيداتهم ممن حكموا مصر.

وأكمل "أن المتحف اليونانى الرومانى سيكون متحفا فريدا من نوعه عالميا وإقليميا فهو يضم القطع الأثرية التى ترصد فنون العصر اليونانى الرومانى فى مصر منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى العصر البيزنطى "القرن السادس" ميلاديا.

وأشار إلى أن هناك مجموعات من القطع الأثرية النادرة والتى تمثل تحفا فنية نادرة وفريدة سيضمها المتحف والذى زادت مساحته لتبلغ 9 آلاف مترا، ومن تلك القطع الأثرية مجموعة معبد الرأس السوداء للآلهة "إيزيس" ومجموعة "أرض المحمرة" من الرخام وتمثال "أفروديت" و الفسيفساء المشهورة للنيل.

وأوضح أنه من بين القطع الأثرية الهامة والعالمية التى ستكون فى المتحف التمثال الضخم للآلهة "إيزيس" الذى يبلغ طوله 11 مترا وقد استخرج من مياه البحر المتوسط فى مواجهة قلعة "قايتباى" كآثار غارقة وسيعرض كاملا فى حديقة المتحف اليونانى الرومانى.