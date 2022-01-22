أسوان: إزالة حالة تعد فى المهد بالجوزيرة.. ورفع تراكمات بالسيل

وذكرت المحافظة فى بيان اليوم السبت، أنه فى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى رئيس المدينة بإزالة حالة تعدى فى المهد على أراضى الدولة بمنطقة نجع الجامع بالجوزيرة وذلك بمساحة 150 م2، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى ، مع مصادرة المواد المستخدمة فى البناء.
وأضاف البيان، أن الوحدة المحلية بأسوان، قامت أيضاً برفع التراكمات والمخلفات بمحيط منطقة المحولات بالسيل، مع التعامل الفورى لشكوى سكان حى خالد بن الوليد بقيام أحد الحضانات الخاصة بالتعدى على حرم الشارع وبناء سور بعرض 6 أمتار وطول 15 متر، وإضافة سور حديدى عليه حيث تم إيفاد لجنة مختصة للتحقق من الشكوى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإشراف شوقى مصطفى رئيس المدينة، بإزالة 5 حالات إشغالات بطريق "القاهرة - أسوان الزراعى" أمام قرية الرغامة غرب وذلك بمعاونة رئيس القرية وشرطة المرافق، وجارى متابعة الموقف أولاً بأول.
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