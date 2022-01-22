السفير الألمانى بالقاهرة يعرب عن ثقته فى الاقتصاد المصرى

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، وفقا لبيان صحفى، أن مصر استطاعت توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، حيث حقق الاقتصاد المصرى استقرارا ملحوظا ومعدلات أداء إيجابية، مشيرا إلى الأهمية التى توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأن الهيئة تقوم بالتواصل المستمر مع الشركات الألمانية العاملة فى مصر، والشركات المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة، لعرض فرص الاستثمار والتوسع الاستثمارى فى المجالات محل اهتمام الشركات الألمانية والتى تتنوع فى عدة مجالات.
وأشاد سفير دولة ألمانيا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين خاصة فى المجال الاقتصادى، والإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، معربا عن ثقته فى الاقتصاد المصرى، وحرصه على استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح رغبة العديد من الشركات الألمانية فى بحث الفرص الاستثمارية لتنفيذ استثمارات جديدة، او التوسع فى الاستثمار فى مصر.
وقد اتفق الجانبان على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلى الشركات الألمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام، فضلا عن تحديد آليات عمل لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، والتنسيق المشترك لعقد فعاليات ترويجية تستهدف مجتمع الأعمال الألمانى.
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