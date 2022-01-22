رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة‎‎

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

جاء في نص البرقية: «يطيب لنا ونحن نحتفى بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية التي نتذكر فيها رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ضد المحتل الإنجليزي الغاشم».

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي:« نحن نثمن غالياً جهود رجال الشرطة الأبطال الذين حملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على الشرعية الدستورية، وأمن الوطن واستقراره، وتعقب صور الجريمة، ومواجهة مخاطر الإرهاب، ولا يزالون يدفعون أرواحهم الذكية حتى الأمس القريب فداءً للوطن عيونهم ساهرة لا تنام، كى نعيش فى أمن وأمان، فتحية لشهداء الواجب، أبطال العزة والكرامة».

وقال رئيس مجلس النواب ،في ختام برقية التهنئة: «إننا نحني الجباه إكباراً وإعزازاً لشهداء الشرطة الأبرار، أسكنهم الله فسيح جناته مع النبيين والصديقين».