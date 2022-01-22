ننشر خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 53

خ خط ١: عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب. خط ٢: دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب خط ٣: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب خط ٤: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب خط ٥: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب خط ٦: صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب خط ٧: المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب بالإضافة إلى خطوط عابرة ب محور المشير تمر بمعرض الكتاب: خط ٨: أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث خط ٩: عبد المنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية خط ١٠: شرق شبرا الخيمة – معرض الكتاب – التجمع الثالث خط ١١: بولاق الدكرور – معرض الكتاب – التجمع الثالث لوكيشن مكان المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية: https://goo.gl/maps/5KghijGoRCrBgXGt9 ولحجز تذاكر معرض الكتاب إلكترونيًا من اللينك: https://cairobookfair.gebo.gov.eg/ المعرض مفتوح للجمهور بداية من 27 يناير 2022 حتى 7 فبراير من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 9 مساءً

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