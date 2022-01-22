التشكيل المثالي للدور الأول لأمم إفريقيا: محمد صلاح وماني ومعلول في الاحتياط

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالى فى مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأم الأفريقية التى تقام فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

وفقا للصفحة الرسمية للكاف على موقع تويتر للتشكيل المثالى، وظهر فيه محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ضمن التشكيل الاحتياطى برفقة السنغالى ساديو مانى مهاجم ليفربول وعلى معلول الظهير الأيسر للأهلى، وفقا لما أعلنه الكاف.



FJsfLIYWUAED0xF

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد أعلن فوز محمد الشناوى حارس النادى الأهلى والمنتخب الوطنى بجائزة أفضل حارس مرمى في مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية

وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حامى العرين.. بتصدياته الرائعة مع منتخب مصر، محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2021".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 6 مساءً في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الفائز من مباراة المغرب ومالاوي في دور الـ8.