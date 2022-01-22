/674144/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-الصحة-تطلق-قوافل-طبية-للكشف-والعلاج-بـ8-محافظات

دوت الخليج

وقالت وزارة الصحة أن الكشف يكون في التخصصات التالية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال، والباطنة - الأنف والأذن ، العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل وتنطلق القوافل في محافظات "القليوبية - الفيوم - كفر الشيخ - الوادي الجديد - المنوفية - سوهاج - أسيوط - البحر الأحمر، وكانت وزارة الصحة والسكان، وزارة أعلنت عن تفاصيل تطوير وإنشاء ١١ مستشفى بمحافظات (الأقصر، سوهاج، الدقهلية، بني سويف، جنوب سيناء، الجيزة، كفر الشيخ)، وذلك خلال الفترة من شهر يونيو 2021 وحتى 16 ديسمبر 2021، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تطوير المستشفيات و الخدمات الطبية

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من جانبه أوضح أنه تم إنشاء مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، بسعة 191 سرير، وبتكلفة 286 مليون و700 ألف جنيهًا، ومستشفى برديس بمحافظة سوهاج بسعة 28 سرير، بتكلفة 66 مليونا 732 ألف جنيه، وتضم المستشفيين أقسام لـ(الطوارئ، الولادة، الحضانات، العمليات، العناية المركزة، المناظير، الأشعة، بنك دم، معامل تحاليل طبية، موضحا أنه تم عمل تطوير شامل بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بسعة 65 سرير، وتكلفة مالية 326 مليونا و649 ألف جنيه، بالإضافة إلى تطوير شامل لـ 5 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، وهم مستشفى الحامول المركزي بقيمة 499 مليونا و749 ألف جنيه، ومستشفى حميات كفر الشيخ بقيمة 38 مليونا و728 ألف جنيه، وحميات مطوبس بقيمة 36 مليونا و937 ألف جنيه، وحميات دسوق بقيمة 32 مليونا و810 آلاف جنيه، ومستشفى صدر كفر الشيخ بقيمة 38 مليونا و128 ألف جنيه، لافتًا أن هذه المستشفيات شهدت استحداث الخدمات الطبية في مختلف الأقسام الطبية. وأضاف عبد الغفار أنه جرى تطوير شامل لـ 3 مستشفيات، شملت مستشفى أهناسيا ببني سويف، بسعة 96 سريرا، وتكلفة 300 مليون و197 ألف جنيه، وأيضا مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بسعة 65 سريرا وتكلفة 250 مليون جنيهًا، ومستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بسعة 100 سرير وبتكلفة بلغت 327 مليونا و872 ألف جنيه، وشملت المستشفيات أقسام استقبال وطوارئ، الولادة، الحضانات، العمليات الجراحية، العناية المركزة، المناظير، غازات طبية، الأشعة، بنك دم، معامل تحاليل طبية، غرف حديثي الولادة، إنعاش، غرف أشعة .

تقديم أعلى خدمة طبية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية

ومن جانبه، قال الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، إن وزارة الصحة والسكان، تحرص على تقديم أعلى خدمة طبية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال إنشاء مستشفيات كاملة التجهيزات، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الاستمرارية في أعمال التطوير الشاملة للمستشفيات، واستحداث الخدمات الطبية الجديدة والمتنوعة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم، وضمان حصولهم على أفضل خدمة طبية.