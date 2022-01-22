/674150/إزالة-84-حالة-تعدي-ضمن-الموجة-الـ-19-لحملات-إزالة-التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـــ ـ19 لإزالة التعديات التي بدأت" الأربعاء الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أنه تم" على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين"إزالة 84 حالة تعد بالبناء المخالف ،منها 50 حالة على أكثر من 13 ألف متراً من أراضي الري والصرف والآثار، بجانب 34 حالة تعد على مساحة فدان و10قراريط أرض زراعية،فيما تتواصل أعمال الموجة بحسب الجدول الزمني،بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية ليغطى كافة مراكز المحافظة على مدار المراحل الثلاث.

حيث أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

إزالة 84 حالة تعدي خلال يومين ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 لحملات إزالة التعديات

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر :يناير ، فبراير ومارس ، بدأت بالمرحلة الأولى يوم 19 يناير الجاري وتستمر حتى 30 من نفس الشهر ،ثم تعقبها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل ،والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس القادم.