/674159/لقرب-انتهاء-صلاحيتها-التأمينات-تطالب-أصحاب-المعاشات-سرعة-تغيير-البطاقة-الزرقاء

كشفت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عن انتهائها من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكيه الخاصة بالهيئة " البطاقة الزرقاء " لقرب إنتهاء صلاحيتها إلي بطاقات كارت ميزه مجانًا وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

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و طالب اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، القائم بالصرف " بالبطاقات الزرقاء " التوجه الي أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزه دون تحمل اية أعباء مالية وكذلك يمكن التوجه لأقرب فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وافادة مكتب التامينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش. رئيس الهيئة أكد أيضا انه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلي أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف.

تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء

و أشار عوض إلى انه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقًا للكثافات العددية، حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفه الي ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي التي تبدأ إعتبارا من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022 إحدي عشر محافظة وهي " السويس - الاسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان ". كما أوضح أن المرحلة الثانية تبدأ إعتبارا من يناير 2022 ولمدة أربعة أشهر حتي نهاية إبريل 2022 وتشمل ثمان محافظات وهي " كفر الشيخ – دمياط – المنوفيه – القليوبيه – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا " أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزه مجانًا من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتي نهاية مايو 2022، وأضاف ان البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين إنتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

الالتزام بالإجراءات الإحترازيه للوقاية من كورونا المستجد

و وناشد رئيس الهيئة القائمين بالصرف عدم التزاحم بمكاتب التامينات وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع إستمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الإرتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم إنصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب علي كافة خدماته.