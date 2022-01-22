/674131/صلاح-محسن-لاعب-الأهلي-يخضع-لجراحة-ناجحة-في-مشطية-القدم

خضع صلاح محسن لاعب النادي الأهلي صباح اليوم السبت، إلي عملية جراحية لجراحة تثبيت مشطية، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما كان صلاح محسمن يعاني منذ فترة من كسر في مشطية القدم، واحتاج ذلك إلي إجراء جراحة .

الأهلي يعود في المباراة

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

وسجل النادي الاهلي هدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، عن طريق زياد طارق، من خلال كرة عرضية من محمد أشرف لاعب فريق الأهلي من جهة اليسار قابلها زياد طارق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.

وأهدر النادي الأهلي ركلة جزاء في المباراة عن طريق عمار حمدي، بعد تسديدة ضعيفة في منتصف المرمى، والتي تمكن منها الحارس بكل سهولة.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كالتالي : مصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد أحمد شرقية وعبدالرحمن نجاح مانو وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن ومحمد فخري.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من : رأفت خليل وعبدالجواد عبدالرحمن ويوسف شريف محمد ومحمد ياسر وصالح نصر واحمد سيد عبدالنبي وأحمد أشرف وحمزة علاء وأحمد سيد غريب

تشكيل المقاولون امام الأهلي

كالتالي: حسن شاهين، باسم علي، محمد سمير، أحمد الكوهيـ أحمد عبد العزيز، أحمد عادل، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي، حسن الشامي، أمير عابد، محمد مجلي، كريم مصطفى، أحمد داوودا، فضل أباظة، محمد هاني تريكة.