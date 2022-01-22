/674132/الأهلي-يعلن-غياب-ثنائي-الأهلي-عن-التدريبات-الجماعية-تفاصيل

تعادل النادي الأهلي أمس أمام فريق المقاولون العرب”، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية بنتيجة 1/1 لكل منهم، والتي إقيمت في تمام الساعة الخامسة مساءً، وكان تعرض ثنائي النادي الأهلي إلي إصابات.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي غياب محمد محمود لاعب الفريق لمدة 10 أيام، وذلك بعد تعرضة إلي إصابة امس في مباراة المقاولون العرب، بينما يغب حسام حسن عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته في عضلة السمانة.

موسيماني المدير الفني للأهلي

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب امس " أن الأهلي يريد تواجدي وأنا أيضا أود الاستمرار ولكن الأمور تدار حاليا مع وكيل أعمالي ولا أتدخل في الأمر نهائيا".

وواصل "أرغب في استمرار مسيرة النجاحات مع المارد الأحمر ولكن الأمر في يد الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وأتمنى أن تنتهي الأمور في أسرع وقت".

وتابع "رحيلي عن النادي الأهلي سيكون برغبة الإدارة وليس طلب موسيماني فالجميع يعرف مدى أهمية هذا النادي لي في مسيرتي التدريبية وأتمنى الانتهاء من كافة العقود في أسرع وقت لأنها أخذت وقت كبير".

واختتم "راضي عن أداء شباب الأهلي أمام المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة المصرية والمستقبل سيكون لهؤلاء اللاعبين".

موسيماني رداً على تجديد تعاقده مع الأهلي: لم نصل إلى نقطة اتفاق.. والموضوع أخد وقت كبير

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن أسباب تأخير إعلان تجديد تعاقده مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب "أعرف جيدا أن هناك تأخير في تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي وأرى أن هناك بعد الخلافات البسيطة قبل الإعلان الرسمي من جانب الإدارة".