/674133/بسبب-خلافات-زوجية-طبيب-يذبح-نجله-8-سنوات-ويطعن-زوجته-بسوهاج

تجرد طبيب من مشاعره الانسانية بعد أن ساقه غضبه الأعمى لذبح إبنه وطعن زوجته في جريمة بشعة شهدتها محافظة سوهاج ليلة أمس، حيث اقتحم طبيب معملاً للتحاليل الطبية خاص بزوجته الطبيبة وذبح ابنه وطعن الزوجة وعاملاً وفر هارباً.

دوت الخليج

تفاصيل الواقعة حسب التحريات الولية التي أجرتها الأجهزة الامنية تشير إلى أن القصة بدات حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع جريمة قتل في منطقة عبد المنعم رياض بمدينة سوهاج وحيث انتقلت على الفور قوة أمنية لموقع الحادث، وبالتفتيش عثرت الشرطة عند وصولها على جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ملقاة، وبجانبه ترقد والدته بالإضافة إلى شخص آخر.

مشادة تطورت لمشاجرة بالأيدي

التحقيقات كشفت أن الطبيب قام باقتحام معملا للتحاليل خاص بزوجته، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بالأيدي، تدخل على إثرها الطفل الصغير للدفاع عن والدته فقام الأب بذبحه بسكين كان بحوزته، وبعدها انهال طعناً على زوجته وعامل آخر بالمعمل وفر هارباً.

طعنات نافذة بالرقبة وأخرى بالجسد

وأشارت المعاينة إلى أن الطفل يدعى محمد وليد ويبلغ من العمر 8 أعوام، توفي متأثرا بطعنات نافذة بالرقبة وأخرى بالجسد، فيما أصيبت والدته وتدعى أمل 28 عاما بجرح قطعي بالرقبة من الخلف طوله حوالي 5 سنتيمتر، كما أصيب عامل يبلغ من العمر 32 عاماً بجرح قطعي بالرقبة من الخلف طوله حوالي 10 سنتيمتر.

اختصاصي في أمراض المخ والأعصاب

التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أشارت إلى أن الطبيب ويدعى وليد في الثلاثينيات من العمر اختصاصي في أمراض المخ والأعصاب، كان قد نشبت بينه وبين زوجته خلافات في الآونة الأخيرة أدت لطلبها الطلاق، وهو ما رفضه الطبيب الزوج، فقرر على أثرها التخلص من زوجته، وأدت تلك الأحداث إلى الذهاب إليها في المعمل محاولاً احتواء الخلافات لكن نشبت مشادة انتهت بارتكابه الجريمة.