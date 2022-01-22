/674137/هتبقى-زيطة-مي-عز-الدين-تفاجىء-الجمهور-بأول-فيديو-لها-عبر-Tik-Tok

فاجأت مي عز الدين جمهورها، ومتابعي تطبيق الفيديوهات القصيرة «Tik Tok»، بانضمامها له، إذ شهد التطبيق في الفترة الأخيرة خاصة في ظل جائحة كورونا انضمام عدد كبير من النجوم.

دوت الخليجيرصد أول فيديو لمي عز الدين عبر تيك توك

وقدمت مي عز الدين أولى فيديوهاتها عبر تيك توك، وعلقت عليه، قائلة: «باركولي أعمالي في تيك توك، دي هتبقى ظيطة»، وظهرت مي عز الدين في الفيديو الذي بدأ، بجملة «جوزك مات إزاي»، لترد: «مسموم»، ويسألها المتحدث وفقا للمقطع: «والكدمات اللي على وشه» لترد: «مكانشي عايز يبلع السم»، لتثير تفاعل عدد كبير من متابعيها، وتعليقاتهم ومنها: «قمر استمري».

احتفال مي عز الدين بعيد ميلادها ال42

واحتفلت مي عز الدين بعيد ميلادها ال42، يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 يناير، وذلك أثناء تواجدها في العزل الصحي بسبب إصابة والدتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت مي عز الدين منذ أيام خبر إصابة والدتها بفيروس كورونا وأنها تقضي فترة عزل منزلي.

مي عز الدين تستقبل العام الجديد بنيو لوك جديد

هذا واستقبلت الفنانة مي عز الدين العام الجديد بنيو لوك جديد، حيث طلت على الجمهور بقصة شعر جديدة نالت إعجاب الجمهور.

ونشرت مي عز الدين صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معلقة عليها: "و آدي الشعر قصيناه.. يا رب مندمش كالعادة في خلال يومين بالكتير".

وبعد مشاركة مي لصورتها عبر صفحتها الشخصية، تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مبينًا أنها جميلة بكل حالتها، وعلق الجمهور على صورتها منها: "أحلى بداية لأحلى سنة..كل سنه وانتى حلوة دايما يا حب".

مسلسل خيط حرير آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

تدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.