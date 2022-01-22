/674139/ياسر-الهضيبى-يتقدم-باقتراح-برغبة-لمواجهة-سيناريو-التعدى-على-الأطفال-دور-الرعاية

تشكيل لجنة وتعديل اللائحة..

دوت الخليج

وأوضح الهضيبى، أن مؤسسات الرعاية تتنوع بين 516 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دارا للمسنين، و18 دارا لكبار بلا مأوى، و8 مراكز لاستضافة المرأة، و132 دار للمغتربات، و2065 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و11 ألف حضانة نهارية، ومن المفترض أن بكل دار مدير، وفريق مسئول عن العمل، ومكتب الرقابة والتفتيش يقوم بالمتابعات بشكل مستمر من خلال فريق العمل، بخلاف فريق التدخل السريع، ومديرى الإدارات ومديرى المديريات، وكل هؤلاء يقومون بالمتابعات كلُ فى تخصصه، وعلى الرغم من ذلك يوجد انتهاكات والحوادث كثيرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن سيناريو التعدى على الأطفال متكرر على الرغم من التحذيرات المستمرة، ومن هذه الصور التنمر والتجريح العتداء الجسدي، والتحرش الجنسي مما ينتج عنه اضطرابات نفسية وسلوكية نتيجة رفض المجتمع لهم وسوء المعاملة معهم وشعورهم بالدونية والنقص، بالإضافة لتجارة البشر وتجارة الأعضاء.

ياسر الهضيبى يتقدم باقتراح برغبة لمواجهة سيناريو التعدى على الأطفال دور الرعاية

واقترح الهضيبى، تشكيل لجنة وزارية لمتابعة عمل دور الرعاية وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون، تفعيل الخط الساخن لمتابعة الشكاوى، وتشديد الرقابة على دور الرعاية مع تنظيم زيارات مفاجئة، وتطوير دور الرعاية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة، مع تغليظ عقوبة التعدى على الأطفال سواء كان من قبل القائمين على رعايتهم او أصحاب الدور أنفسهم، ويجب إعادة النظر فى العاملين فى هذه الدور و خضوعهم لدورات تدريبية وتأهيلهم للتعامل مع هؤلاء الأطفال بشكل سليم، وأخيرا تعديل اللائحة النموذجية لتنظيم العمل داخل المؤسسات رقم 63 لسنة 1977 لتتفق مع معايير الجودة حتى لا يكون هناك تضارب بين القواعد والمبادئ القانونية لتنظيم العمل بالمؤسسات ومعايير الجودة.