22 يناير.. تاريخ يجمع بين بيل بيكسبي وعبد الحميد الساحر

موقع دوت الخليج يرصد مواليد ووفيات العالم العربي والأجنبي ليوم 22 يناير

22 يناير تاريخ ميلاد الممثل الأمريكي بيل بيكسبي

ولد النجم بيل بيكسبي يوم 22 يناير، سنة 1934، وهو ممثل ومخرج، تخرج من المدرسة الثانوية عام 1952، وتخصص في الدراما خلال دراسته في كلية سان فرانسيسكو، بدأ مشواره في العمل الفني عام 1961، وبحلول عام 1963، شارك في المسرحية الهزلية سي بي إس، وبعدها تألق في عدد من أفلام، مثل: كلامباك Clambake، سبييد واي Speedway، بلاك ماركت بيبي Black Market Baby وذا إنكريديبول هالك The Incredible Hulk، وقام بإخراج عملًا واحدًا فقط باسم The Woman Who Loved Elvis، وتوفى بيل عام 1993.

بالتاسار جيتي من مواليد 22 يناير

وولد الممثل الأمريكي بالتاسار جيتي أيضا في نفس اليوم من عام 1975، بولاية كاليفورنيا، وبعدها درس وبدأ مشواره الفني من ولاية سان فرانسيسكو، وبدأ مشواره الفني عام 1990 بفيلم Lord of the Flies، وشارك في أفلام شهيرة مثل: هارد كاتش Hard Cash، لادير49 Ladder 49 وفيلم هورور #Horror، وشارك في مسلسل واحد عام 2006 باسم بروذير أند سيستارز Brothers & Sisters.

وفاة عبد الحميد الساحر

ولكن شهد اليوم وفاة السيناريست عبد الحميد جودة الساحر، بتاريخ 22 يناير، عام 1974، بعد عمر يقارب 6 عقود، وكان فيلم درب المهابيل هو أول ما قدم الساحر للسنيما المصرية، وبعدها كتب سيناريوهات عدد كبير من الأفلام، أشهرها: أم العروسة، الحفيد، مراتي مدير عام، شيطان الجو والنصف الآخر.

توفى هيث ليدجر في 22 يناير

زتوفى الممثل الاسترالي هيث ليدجر، عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد تناوله لجرعة زائدة من أحد العقاقير، وذلك عام 2008 بعد أنتهائه من تقديم دور البطولة في فيلم الجوكر The Joker، الذي نال عنه جائزة الأوسكار بعد وفاته، عن فئة أفضل ممثل، كما أنه كان مرشحًاقبلها لجائزة الأوسكار وجائزة الجولدن جلوب عن دوره في فيلم بروك باك موتاين Brokeback Mountain.

كان ليدجر زوجًا للممثلة الشابة ميشال وليامز، أبًا لأبنة وحيدة منها.