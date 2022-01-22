وفاة بسام الملا... مخرج مسلسل «باب الحارة»

رحل عن عالمنا منذ قليل، المخرج السوري بسام الملا، عن عمر يناهز ال 62 عاما، واعلن نبأ الوفاة نقابة الفنانين السوريين، والذي كتبت: «صانع مجد الدراما السورية في ذمة الله»

دوت الخليج

وفاة بسام الملا

بسام الملا مخرج سوري قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة باب الحارة، وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولديه أدهم وشمس الملا، اللذين شاركا كممثلين في مسلسل "باب الحارة".

بداية مسيرة بسام الملا

دخل معهد الفنون وكان في مجموعته المخرج الكبير مروان بركات وتخرجوا كمخرجين بنفس السنة.

أصبح مخرج معروف مسلسلاته الإخراجية قليلة ولكن كل مسلسل يحمل في جعبته ما لا يحمله أربعة مسلسلات , مخرج له بصمة في الدراما السورية.

أعمال بسام الملا

عرفت أعمال بسام الملا، وخصوصا تلك التي تناولت البيئة الدمشقية، بجماهيريتها الشديدة، فقد أعيد عرضها على شاشات القنوات الفضائية العربية عشرات المرات وحققت ولا تزال نسب مشاهدة مرتفعة، وإلى ذلك قد حصدت أعماله العديد من الجوائز كذهبية المسلسلات في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن (أيام شامية) و(العبابيد) وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل (باب الحارة) في مهرجان التلفزيون العربي بتونس عام 2007 وسواها من جوائز المنوعات والبرامج.

سيطرة المنطق الذكوري على أعمال الملا

أعمال بسام الملا غالبا ما تلقى انتقاداً عنيفاً بسبب صورة المرأة التي يقدمها في مسلسلاته، وهي صورة ينتصر فيها المنطق الذكوري، ويرى كثيرون أن المرأة تتحول من خلالها إلى جارية همها تدبير شؤون المنزل وإرضاء الزوج فقط! كما تعرض بسام الملا لانتقادات تخص طبيعة علاقته مع الممثلين ومعروف عنه حب تغيير الشخصيات باستمرار والتعديل على محتوى المسلسلات وخصوصا إذا كان ذو أجزاء عدة كمسلسل باب الحارة مثالا وقد تلقى انتقادات كثيرة جدا بعد الأجزاء الكثيرة لباب الحارة بعد المديح والثناء اللذي تلقاه لاسيما في أول 3 اجزاء من هذا العمل إذ يرى البعض أن باب الحارة قد فقد بريقه وبات ضعيفا بعد أجزاء عديدة وتغيير معظم الشخصيات الرئيسية وتحوله لمشروع تجاري بحت في نظر البعض