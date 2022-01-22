/674142/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-ذكرى-عيد-الشرطة-وذكرى-ثورة-٢٥-يناير

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، والذكرى الحادية عشر لثورة ٢٥ يناير.

دوت الخليج

جاء في نص برقية التهنئة :

"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة ٢٥ يناير، أن أرسل إليكم باسمى وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهانى بهذه المناسبة الجليلة التى نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذوداً عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذى حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء."

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، وذكرى ثورة ٢٥ يناير

وأكد رئيس مجلس النواب: "لقد وقفتم – يا سيادة الرئيس– مع الشعب فى فترة – وَلـّـْـت – نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :"فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، فى طريق النمو والتطور."

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، بالدعاء : " حفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده،،