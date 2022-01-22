/674143/اللواء-مشهور-وجمعة-يحضران-مراسم-قرعة-الدور-الأخير-لتصفيات-أفريقيا-المؤهلة-لكأس-العالم

قرر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تكلف كل من، اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون ووائل جمعة مدير المنتخب لحضور قرعة الدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، كممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مراسم القرعة اليوم في مدينة دوالا الكاميرونية التي وصلها أمس المنتخب الوطني استعدادا للقاء كوت ديفوار الأربعاء المقبل في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.

لمنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 أمم إفريقيا

وحجز البلد المستضيف منتخب الكاميرون ومعه بوركينا فاسو، مقعدين في الدور الـ 16 من نهائات أمم إفريقيا 2021، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال فى الصدارة برصيد 5 نقاط، ثم الغينى الوصيف برصيد 4 نقاط، ومنتخب مالاوى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثالثة تأهل منتخب المغرب متصدرا برصيد 7 نقاط ثم الجابون وصيفا برصيد 5 نقاط ومنتخب جزر القمر كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

وتأهل منتخب نيجيريا عن المجموعة الرابعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ثم منتخب مصر الوصيف برصيد 6 نقاط.

فى المجموعة الخامسة تأهل منتخب كوت ديفوار فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الإستوائية وصيفا برصيد 6 نقاط.

وفى المجموعة السادسة تأهلت منتخبات مالى، تونس وجامبيا قبل خوض المنتخبات مباريات الجولة الثالثة والأخيرة فى مرحلة المجموعات.

مواجهات نارية للدور الـ 16 من امم إفريقيا 2022

وسوف تكون هناك مواجهات قوية وتاريخية في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا، والبداية ستكون بين مصر وكوت ديفوار.

المواجهة الثانية ستكون تاريخية لمنتخب جزر القمر لأنه يصعد لأول مرة للكان الأفريقي ويتواجد في دور الـ 16 في سابقة تحدث لأول مرة ويصطدم أمام الكاميرون أصحاب الأرض.

وتضرب تونس موعداً في مباراة قوية أمام نيجيريا في مواجهة هامة وصعبة للغاية على نسور قرطاج.