/674151/5748-طالبا-وطالبا-بالصف-الأول-الثانوى-يؤدون-إمتحانات-الفصل-الدراسى-الأول-ببورسعيد

تفقد أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد , صباح اليوم السبت , انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 ‏لطلاب الصف الأول الثانوى فى أول أيامها , ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأدى 5748 طالبا وطالبة الإمتحان فى مادة اللغة العربية ورقيا حسب الجدول الوزارى الموحد مع رصد غياب 17 طالبا ‏وطالبة.‏

تفقد سير الامتحانات

وقال " والى " أنه تفقد مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات حيث أدت 416 طالبة بالصف الأول الثانوى العام الإمتحان فى مادة اللغة العربية مؤكدا على أنه تفقد أيضا ‏لجنة مدرسة شهداء يناير المجمعة بجنوب بورسعيد حيث أدى 192 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى الإمتحان فى نفس المادة.‏

هدوء وانضباط اليوم الاول في الامتحانات

ولفت وكيل المديرية إلى أن العملية الإمتحانية كانت تسير بكل هدوء وإنضباط فى يومها الأول حسب التقارير المرفوعة من الإدارات التعليمية الخمسة مع التشديد ‏على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد دون رصد أى شكاوى أو تسجيل أى محاولات للغش متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏

جدير بالذكر أن إمتحان الفصل الأول من العام الدراسى الحالى فى مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوى ببورسعيد قد بدأ فى تمام الساعة 9 صباحا وإنتهى فى تمام ‏الساعة 12 ظهرا دون أن تتقدم أى لجنة أو أى طالب بشكاوى من عدم وضوح طباعة الورقة الإمتحانية أو صعوبات من مستوى الأسئلة مع تسجيل نسبة حضور ‏‏99.43 % من إجمالى الطلاب المقيدين.‏

رئيس مجلس الامناء ونقيب المعلمين

وكان قد استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ‏بالمحافظة و على الألفى نقيب معلمى بورسعيد وذلك بمكتبه بديوان المديرية, مؤكدا أن الزيارة جاءت لمد أواصر التعاون المشترك بين مجلس أمناء المحافظة والنقابة الفرعية للمعلمين من جهة و تعليم بورسعيد من ‏جهة أخرى .

وأشار الدكتور أكرم حسن إلى أنه ناقش بعض القضايا الهامة المطروحة على ساحة التعليم ببورسعيد مع ضيفيه مؤكدا خلال اللقاء على أن تعليم بورسعيد يملك بنية تحتية قوية ومدارسه مميزة وذات طبيعة خاصة موجها الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ‏لما حققه من إنجازات فى ملف التعليم بالمحافظة ولكل من يدعم العملية التعليمية بهدف تحقيق الصالح العام.‏ ومن جانبه قال الدكتور عاطف علم الدين أن مجلس أمناء المحافظة شريكا أساسيا فى العملية التعليمية ويدعمها بقوة ويسهم بتقديم الحلول للمشكلات التى ‏قد تطرأ على الساحة التعليمية متطلعا لعقد لقاء موسع بين تعليم بورسعيد ومجلس أمناء المحافظة فى أقرب وقت.‏

ولفت نقيب معلمى بورسعيد إلى أن النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد دائما ما تقف خلف أعضائها لتقديم الدعم لهم فى شتى المناحى مشيرا إلى إستعداد النقابة ‏لفتح قاعات التدريب الخاصة بها لكل برامج التدريب القادمة للمعلمين ولقيادات التعليم بهدف تحقيق الإستفادة القصوى فى مناخ ملائم.‏