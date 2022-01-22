/674154/رئيس-الشيوخ-بمناسبة-عيد-الشرطة--الرجال-يقدمون-أروع-البطولات-للحفاظ-على-أمن-مصر

دوت الخليج

وتضمنت البرقية المقدمة من المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، “يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم ولرجال الشرطة الأوفياء بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة...تلك الذكرى التي جسد فيها رجال الشرطة المصرية أروع البطولات للحفاظ على أمن البلاد، ولا يزالون يبذلون أقصى جهودهم لحماية الوطن ويدفعون بأرواحهم الذكية فداء لكي يعيش المصريون في أمن وأمان.

كما تضمنت البرقية حديث المستشار رئيس مجلس الشيوخ:” ندعوا المولي أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل عام وأنتم بخير ،،"

رئيس الشيوخ بمناسبة عيد الشرطة: " الرجال يقدمون أروع البطولات للحفاظ على أمن مصر"

وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد بعث برقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة و ذكرى ثورة الخامس و العشرين من يناير

وتضمنت هذه البرقية "بإسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، تلك الذكرى الخالدة التي أثبت فيها رجال الشرطة شجاعتهم في حماية أمن البلاد وقد خلدت تلك المناسبة تقديرا للجهود التي قاموا بها في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم المستمرة في دحض العنف.

كما تضمنت :”كما يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي خرجت فيها جموع المصريين مطالبين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد حمى جيش مصر العظيم تلك المطالب إلى أن خرجوا في الثلاثين من يونيو لتصحيح المسار، متابعا:” متمنين لسيادتكم دوام الصحة وموفورها ، وأن يعينكم الله على ما أقامكم فيه، وأن يحفظ الله خطاكم، ويكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح”

رسالة الأمن والآمان فى مصر

يشار إلى أن الشارع المصرى يشهد جهود كبيرة من رجال الشرطة من أجل حفظ الأمن والآمان، وتقديم الرسالة الأمنية بشكل مختلف متطور يراعى حقوق الإنسان ومتطلباته دائما.